Для бывшего губернатора Новосибирской области попросили четыре года колонии

"Считаем, что вина Юрченко нашла свое подтверждение. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также взыскать с Юрченко 14 млн руб. недополученного дохода",— сказал гособвинитель Константин Наумкин на заседании суда.

Адвокат экс-губернатора Александр Балян отметил, что теперь защита понимает, в чем именно обвиняют Юрченко, и попросил дать время на подготовку к своему выступлению в прениях.

Сам Юрченко на заседании назвал обвинение "абсурдным".

Судья Алла Веселых назначила заседание, в котором в прениях выступит сторона защиты, на 29 августа.

Справка

Президент отправил в отставку Василия Юрченко 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска. По данным следствия, бюджету был нанесен ущерб на сумму около 17,7 млн руб.