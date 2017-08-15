Для бывшего губернатора Новосибирской области попросили четыре года колонии

Гособвинитель потребовал приговорить к четырем годам колонии бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Его обвиняют в превышении полномочий при продаже земельного участка в центре Новосибирска, сообщает ТАСС.
"Считаем, что вина Юрченко нашла свое подтверждение. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также взыскать с Юрченко 14 млн руб. недополученного дохода",— сказал гособвинитель Константин Наумкин на заседании суда.
Адвокат экс-губернатора Александр Балян отметил, что теперь защита понимает, в чем именно обвиняют Юрченко, и попросил дать время на подготовку к своему выступлению в прениях.
Сам Юрченко на заседании назвал обвинение "абсурдным".
Судья Алла Веселых назначила заседание, в котором в прениях выступит сторона защиты, на 29 августа.
Справка
Президент отправил в отставку Василия Юрченко 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска. По данным следствия, бюджету был нанесен ущерб на сумму около 17,7 млн руб.
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