Для передачи Исаакиевского собора РПЦ необходимо 26 тыс. разрешений

Чтобы передать Исаакиевский собор РПЦ, необходимо получить 26 тыс. разрешений министерства культуры — на каждый музейный предмет, заявила депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева, ссылаясь на ответ прокуратуры на свой запрос касаемо передачи Исаакия.
"Объекты могут отчуждаться только в порядке универсального правопреемства, то есть создания другого музея, либо по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, то есть министерства культуры", — отметила Дмитриева, пишет "Росбалт".
Напомним, в начале января губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что власти Петербурга приняли решение о передаче Исаакия церкви на 49 лет.
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