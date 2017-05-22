Для передачи Исаакиевского собора РПЦ необходимо 26 тыс. разрешений

"Объекты могут отчуждаться только в порядке универсального правопреемства, то есть создания другого музея, либо по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, то есть министерства культуры", — отметила Дмитриева, пишет "Росбалт".

Напомним, в начале января губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что власти Петербурга приняли решение о передаче Исаакия церкви на 49 лет.