Для поисков Robinson 66 на Алтай прилетит отряд МЧС из Москвы с подводным аппаратом

Роботы серии мини RB-600 применяются для подводных работ на глубину до 200 м и удалении от базовой станции от 220 м до 1200 м. Для расширения функциональных возможностей роботы комплектуются навесным оборудованием.

Для поисков также собираются использовать экспериментальный гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100". Его назначение — поиск и обследование объектов, построение акустического изображения дна акватории, выполнение промерных работ с помощью эхолота, обследование гидротехнических сооружений. Этот аппарат включает в себя гидролокатор бокового обзора и позволяет получать акустическое изображение дна акватории.

Как только позволит погода, спасатели продолжат работу с применением глубоководного аппарата "Фалькон". Всего, с начала поисков проверено более 1 кв. километра, на дне озера пока найти ничего не удается. При наличии погодных условий будет осуществляться аэровизуальное обследование акватории Телецкого озера и прилегающей территории.

Уже проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования, работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр, установленного на вертолёте Робинсон. Полученная информация расшифровывается.

Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий: ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.

Напомним, 12 февраля в Телецкое озеро упал вертолет R66, на борту которого находилось пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин. 13 февраля обнаружили тело одной из пассажирок. После опознания выяснилось, что это Елена Ракитская, жена пилота. Впоследствии были найдены некоторые фрагменты, предположительно, упавшего в озеро вертолета.

Справка

Спасцентр "Лидер" принимает участие в наиболее сложных ЧС на территории России и других стран. Высокий профессионализм специалистов "Лидера" неоднократно был востребован в "горячих" точках планеты. Последнюю крупную операция специалисты центра провели в Сочи в поисковой операции в районе крушения Ту-154 Минобороны.