Чтоб не прыгало давление: депутаты АКЗС отказались переносить эмоциональную 15-минутку

Депутаты трех оппозиционных фракций Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) 29 июня на сессии предлагали изменить регламент: перенести 15-минутку для выступлений депутатов с завершающей части сессии в ее начало. Единороссы инициативу не поддержали, так как "после эмоциональных 15-минуток у депутатов поднимается давление".
Согласно регламенту, на каждой сессии депутатам дается 15 минут для высказываний по темам, не связанным с повесткой дня. Обычно здесь депутаты коротко (до 3 минут) рассказывают об обращениях избирателей, о ситуациях на округах, высказывают предложения. Нередко именно здесь депутаты делают громкие заявления по поводу тех или иных проблем.
Инициаторы изменений апеллировали к тому, что 15-минутка не входит в прямую трансляцию, которая обрывается после рассмотрения основной повестки сессии. Кроме того, к концу заседания сессию часто покидает большинство журналистов. А именно их помощь, считают инициаторы, часто требуется по вопросам, озвучиваемым в конце сессии.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов пояснил: реальность такова, что только публично озвученные проблемы начинают решаться, и подтверждение тому — прямая линия президента Владимира Путина.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия":
Нас вчера на комитете коллеги из "Единой России" обвиняли в популизме. Мне не совсем понятно, почему. 15 минут в конце сессии — это не популизм, а в начале сессии — популизм. Если наше желание быстро и эффективно решать проблемы жителей края — это популизм, то, да, мы популисты, но в интересах наших избирателей.
В "Единой России" целесообразности в переносе 15-минутки не увидели.
Николай Якушев, например, озаботился здоровьем депутатов. Он сказал, что долг врача обязывает его задать вопрос. По его мнению, после эмоциональных 15-минуток у депутатов поднимается давление, портится самочувствие и они оставшееся время дня приходят в себя. Соответственно, если поставить 15-минутку в начало сессии, то депутаты будут или плохо себя чувствовать и хуже работать, или станут опаздывать.
Молотов не растерялся и ответил, что если депутатам важнее их артериальное давление, а не интересы граждан, то им стоит задуматься, что они делают в АКЗС.
В итоге за инициативу проголосовали 20 депутатов, против 44.
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