"Для преступников и педофилов?": депутат Милонов предложил запретить эротические СМИ

"Имеет ли в принципе смысл оставлять налог на грех, на разврат?" - спросил Виталий Милонов на заседании Госдумы в пятницу. Он заявил, что нужно заботиться не о десятикратном увеличении сбора за "так называемые эротические СМИ", а вообще отказаться от их регистрации. "Для кого они существуют? Для больных, преступников, педофилов?" - заметил депутат. Он спросил замминистра связи и массовых коммуникаций Волина, представившего на заседание Госдумы соответствующие поправки: "Возможно ли в принципе убрать эротические СМИ как бесполезные и вредные для нормального человека?"

В ответ Волин обратил внимание на то, что депутаты обладают правом законодательной инициативы и, если соответствующий законопроект будет внесен, "мы его в установленном порядке рассмотрим".

Однако данный ответ не устроил председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин,

председатель Государственной Думы РФ:

Алексей Валентинович, рассматривать будут в Думе законопроект, а со стороны правительства должно быть заключение. Учитывая, что депутат задал вопрос по существу, тогда ответьте - заключение правительства, в данном случае министерства, будет положительным или отрицательным? Вы пришли в парламент, зачем так расслабились?

После короткого замешательства представитель правительства заверил, что "не расслабляется", и заявил о готовности "подставиться" под критику Милонова.

Алексей Волин,

заместитель министра связи и массовых коммуникаций:

Я думаю, что в настоящий момент у нас количество пользователей эротических СМИ, наверное, значительно больше количества людей, имеющих диагноз. Поэтому в настоящий момент считают, что это - определенная ниша на рынке.

Милонов счел необходимым продолжить тему и задался вопросом: "Какую пользу приносят так называемые эротические СМИ?" У самого депутата есть ответ на свой же вопрос: это - "узаконенный разврат, потому что ничем, кроме разврата, эротические СМИ не занимаются".

Депутат призвал прямо заявить, что "мы больше не поддерживаем это". Такая позиция, уверен он, спасет десятки, сотни тысяч российских семей от конфликтов и разводов. И вообще, добавил Милонов, "у нас, чем больше эротики в обществе, чем больше этого блуда, тем меньше рождается детей".