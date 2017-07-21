Для российских чиновников разработали обязательный шрифт

Этот шрифт от московской компании AIC — пока основной претендент на роль обязательного для российских чиновников.

В одной из презентаций разработчики RF Sans так охарактеризовали свой продукт:

Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность.

В AIC уточнили, что вместе с этой фирмой над шрифтом работают компания "Паратайп" и "Лаборатория Артема Геллера" (разработчик текущей версии сайта Kremlin.ru).

Александр Павлович,

замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи:

Государственный шрифт должен соответствовать коммуникационным задачам, которые решаются на государственных сайтах, и при этом быть полностью российским продуктом. Мы обязаны включить в стандарт госсайтов все существенные аспекты дизайна. И шрифт здесь объективно на одном из первых мест.

По словам Павловича, среди кириллических шрифтов сравнительно немного качественных, пригодных для экранов самых различных разрешений.

Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн — работу над ней ведут Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

Арсений Щельцин пояснил, что права на RF Sans будут позже переданы Минкомсвязи.

Антон Довбня,

глава компании "Сайт Софт":

Шрифты, которые нормально работают и на десктопах, и на мобильных устройствах, часто распространяются на платной основе. Для их использования требуется веб-лицензия, при этом оплата зависит от количества просмотров страниц. Да и бесплатный может превратиться в возмездный проект. Если же права принадлежат государству, то шрифтом можно будет пользоваться сколь угодно долго и бесплатно.

До апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов.