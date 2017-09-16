Для ветеранов и участников ВОВ сделали платный вход в музей "Победа" в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске открылся новый музейно-мемориальный комплекс "Победа", где представлены экспозиции, посвященные операциям Второй мировой войны. Согласно первоначальному прайсу, вход для ветеранов и участников ВОВ в этот музей составлял 200 рублей. Губенатор Сахалинской области Олег Кожемяко возмутился этим фактом и инициировал служебную проверку, сообщает sakhalin.info.
В музейно-мемориальном комплексе "Победа" для посещения открыта трехмерная экспозиция "Десант на Шумшу. Последний остров войны" и экспозиция "Победа на островах", посвященные окончанию Второй мировой войны. До конца года запланировано открытие еще нескольких экспозиций.
Стоит отметить, что ветеранам музей сделал скидку 100 рублей. Стоимость стандартного билета - 300 рублей. По данным sakhalin.info, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не знал, что музей уже ввел тарифную сетку. Он заявил, что директор комплекса за своевольное решение получит выговор, а вход для ветеранов и детей сделают бесплатным (билет для детей тоже стоил 200 рублей).
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