Для ветеранов и участников ВОВ сделали платный вход в музей "Победа" в Южно-Сахалинске

В музейно-мемориальном комплексе "Победа" для посещения открыта трехмерная экспозиция "Десант на Шумшу. Последний остров войны" и экспозиция "Победа на островах", посвященные окончанию Второй мировой войны. До конца года запланировано открытие еще нескольких экспозиций.

Стоит отметить, что ветеранам музей сделал скидку 100 рублей. Стоимость стандартного билета - 300 рублей. По данным sakhalin.info, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не знал, что музей уже ввел тарифную сетку. Он заявил, что директор комплекса за своевольное решение получит выговор, а вход для ветеранов и детей сделают бесплатным (билет для детей тоже стоил 200 рублей).