Дмитрий Аганов передал школьникам Барнаула билеты в краеведческий музей.

Идея акции "Мой край" прозвучала на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС 24 мая 2017 года. Координатор проекта "Историческая память" депутат Александр Дёмин предложил коллегам в течение июня организовать для школьников своих округов экскурсии в городские и районные музеи.

Александр Дёмин,

член фракции "Единая Россия" в АКЗС:

"В год 80-летия Алтайского края это станет весомым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьники смогут приобщиться к истории родного села, района, города, края".

Депутаты фракции инициативу поддержали. Так, депутат АКЗС Дмитрий Аганов сегодня передал более 200 билетов в краеведческий музей школам своего округа. Это школы № 117, 118, 120 и лицей № 121. Все они находятся в Индустриальном районе Барнаула. Депутат поздравил школьников с международным днём защиты детей, пожелал им праздничного настроения и отличных летних каникул.

Дмитрий Аганов,

депутат АКЗС: