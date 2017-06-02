Дмитрий Аганов передал школьникам Барнаула билеты в краеведческий музей.

В день защиты детей депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Дмитрий Аганов вручил более 200 билетов в Алтайский государственный краеведческий музей школьникам своего округа. Таким образом, депутат поддержал патриотическую акцию "Мой край", проводимую в рамках партийного проекта "Историческая память".
Идея акции "Мой край" прозвучала на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС 24 мая 2017 года. Координатор проекта "Историческая память" депутат Александр Дёмин предложил коллегам в течение июня организовать для школьников своих округов экскурсии в городские и районные музеи.
Александр Дёмин,
член фракции "Единая Россия" в АКЗС:
"В год 80-летия Алтайского края это станет весомым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьники смогут приобщиться к истории родного села, района, города, края".
Депутаты фракции инициативу поддержали. Так, депутат АКЗС Дмитрий Аганов сегодня передал более 200 билетов в краеведческий музей школам своего округа. Это школы № 117, 118, 120 и лицей № 121. Все они находятся в Индустриальном районе Барнаула. Депутат поздравил школьников с международным днём защиты детей, пожелал им праздничного настроения и отличных летних каникул.
Дмитрий Аганов,
депутат АКЗС:
"Краеведческий был моим любимым музеем, потом - любимым музеем моего сына. Хочу, чтобы в нём побывало как можно больше детей, ведь после этого историю и географию родного края они будут изучать с удовольствием".
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