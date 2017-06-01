Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников. Дмитрий Дюжев с фурором отыграл свой моноспектакль в Барнауле. Фото: Семен Рогожников.

Многогранный талант Дюжева постепенно раскрывался в ходе постановки, а зрители перемещались сквозь пространство и время в такт монологам. Со сцены звучала проза и стихи, музыкальные номера вплетались в канву историй о детстве и становлении личности. Казалось, Дмитрий говорит о чем-то личном, но близком каждому.

С Барнаулом актера связывает не только любовь публики, но и общий проект. Инвестиционно-строительная компания "Союз" в ноябре прошлого года пригласила актера принять участие в своей рекламной кампании. Премьера моноспектакля состоялась также благодаря поддержке ГК "Союз".

Почему для продвижения "Союза" выбрали именно Дюжева, застройщик объясняет просто: для этого человека, как и для компании, важны семейные ценности и позитивный настрой! Прежде чем принять решение о сотрудничестве, Дмитрий лично посещал строительные площадки в Барнауле. Здесь он оценил качество и уровень строительных работ. Актер отметил, что "жилые комплексы ИСК "Союз" – это территория семейных ценностей". Стать лицом проекта – это честь для него.

Сегодня ИСК "Союз" – крупнейший застройщик с многолетней историей.