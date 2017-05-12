Дмитрий Киселёв разбил лицо и рассказал, как это случилось

"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал Киселев.

Ведущий назвал пострадавшее лицо временной сменой имиджа. "Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", — пошутил он.

Справка

Дмитрий Киселев ведет программу "Вести недели" на канале "Россия 1". Он запомнился, в том числе, своими резкими высказываниями в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2014 году, рассказывая в эфире о российской системе "Периметр", Киселев заявил: "Россия — единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел!". А его фраза "Совпадение? Не думаю!" превратилась в мем.