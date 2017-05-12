Дмитрий Киселёв разбил лицо и рассказал, как это случилось

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев появился на публике с разбитым лицом. Он объяснил, откуда у него появились ссадины. Как сообщают "Вести.Ru", телеведущий получил повреждения во время отдыха на даче.
"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — рассказал Киселев.
Ведущий назвал пострадавшее лицо временной сменой имиджа. "Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", — пошутил он.
Справка
Дмитрий Киселев ведет программу "Вести недели" на канале "Россия 1". Он запомнился, в том числе, своими резкими высказываниями в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2014 году, рассказывая в эфире о российской системе "Периметр", Киселев заявил: "Россия — единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел!". А его фраза "Совпадение? Не думаю!" превратилась в мем.
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