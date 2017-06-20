Дмитрий Киселев может покинуть ВГТРК "по личным обстоятельствам"

В частности, пост заместителя руководителя ВГТРК по личным обстоятельствам может покинуть известный телеведущий Дмитрий Киселев.

"Не исключено, что это произойдет осенью, еще до начала кампании по выборам президента", — утверждает один из собеседников znak.com. Еще один собеседник, также близкий к администрации президента, признает, что слух о Киселеве действительно существует, но связывает его скорее с информацией о возможной отставке руководителя ВГТРК Олега Добродеева.

63-летний Дмитрий Киселев также является генеральным директором МИА "Россия сегодня" ("РИА Новости") и ведет скандально известную информационную программу "Вести недели".

Возможно, изменения на ВГТРК будут частью новой информационной стратегии Кремля. Несколько месяцев назад проводилось исследование качества общественно-политических ток-шоу, подготовленное частной компанией для администрации президента. Оно заказывалось с целью "разобраться с картиной реальности, которую дает телевидение", и проанализировать, может ли эта картина способствовать модернизации России. Авторы пришли к выводу, что телевизионные ток-шоу сильно перекошены в сторону внешнеполитической повестки, крайне эмоционально окрашены и в основном посвящены теме противостояния России с США, Западом, Украиной и так далее с упором на военную угрозу. Ярчайшими представителями общественно-политического ТВ назывались Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.

"Федеральное телевидение создает единую картину общественно-политической реальности, центральной идеей которой является отстаивание национального суверенитета России перед враждебным внешнеполитическим окружением, государственный патернализм и патриотические ценности, оправдание экономических и социальных проблем внешней угрозой. Олицетворением государства и доминирующим ньюсмейкером выступает президент Владимир Путин, — написали авторы, отмечая игнорирование телевидением внутриполитической повестки, интересов общественных организаций и отдельных граждан. — Эти программы являются основным каналом муссирования негативных и тревожных дискурсов, в особенности тех, которые выстраивают черно-белую картину полярного мира и ведут к эскалации эмоциональной напряженности".

Дмитрий Киселев — лишь исполнитель государственного заказа, напоминает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. "Контентные изменения предполагают смену установок, не только исполнителей. Полагаю, что установки меняются в сторону большей взвешенности, более тонкой пропаганды. Чувство тревожности, возникшее у граждан России в последние годы, может перейти в невроз, эту проблему надо решать. Дальнейшее нагнетание даст уже обратную реакцию. Люди устали. С пропагандой произошел перегиб. Кадровые изменения могут для зрителей стать знаком, сигналом к переменам. Обновление необходимо. Давно пора приостановить информационное нагнетание негативных ожиданий в отношении будущего и взрослых, и детей — угроза войны, угроза изоляции, архаизация общественной жизни. Тема сплочения на образе врага уже отработана. Надо что-то новое искать", — считает Калачев.

С ним согласен политолог Аббас Галлямов: то, что политическое вещание на отечественном ТВ зашло в тупик, — давно очевидно всем.

Политолог Максим Жаров, напротив, считает, что слухи о грядущих кадровых изменениях в ВГТРК вызваны не кризисом с контентом на телевидении, а всего лишь кадровыми интригами внутри холдинга.

"Думаю, что это типичный случай "толкания локтями" внутри руководства ВГТРК. На фоне вновь возобновившихся слухов о большом желании Олега Добродеева покинуть свой пост внутри руководства ВГТРК растет количество желающих этот пост занять. Дмитрий Киселев воспринимается ими как прямой конкурент, поэтому и появляются слухи о его увольнении с ВГТРК", — рассуждает Жаров.

Этого же мнения придерживается и один из собеседников издания, близкий к администрации президента: если кадровые перемены и случатся, контент вряд ли изменится.

"По мнению руководства Кремля, нынешний контент является хорошим и правильным, а кто его будет проводить в жизнь — не так уж важно. Поэтому, кто бы ни руководил государственными СМИ, едва ли там стоит ждать изменений. Фильм Оливера Стоуна о Путине признан сейчас успешнейшим и лучшим образцом пропаганды, а значит, подход к информвещанию останется прежним", — утверждает источник.