Дмитрий Медведев прочитал больше 12 книг за год

Дмитрий Медведев.

председатель правительства РФ:

Того, тупые американцы или нет, я касаться не буду. Но могу сказать, что за прошлый год прочитал больше книг, чем средний американец. К сожалению, лишь одна была в бумажном формате, остальные я читал на планшете.

По данным "Левада-Центра", средний россиянин читает всего три книги в год, в то время как житель Германии прочитывает 11 книг, а американец – 12. Именно проблеме потери интереса к чтению было посвящено выступление известного режиссера Станислава Говорухина.

Сам же Медведев отметил, что в планах правительства финансово поддержать современные библиотеки и книжные магазин, сообщает "СуперОмск".