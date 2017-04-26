Дмитрий Медведев прочитал больше 12 книг за год

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Сегодня, 21:50.
Жизнь

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев в своей речи, завершающей культурный форум "Единой России", рассказал о своих читательских предпочтениях.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru.

Дмитрий Медведев.
председатель правительства РФ:

Того, тупые американцы или нет, я касаться не буду. Но могу сказать, что за прошлый год прочитал больше книг, чем средний американец. К сожалению, лишь одна была в бумажном формате, остальные я читал на планшете.

По данным "Левада-Центра", средний россиянин читает всего три книги в год, в то время как житель Германии прочитывает 11 книг, а американец – 12. Именно проблеме потери интереса к чтению было посвящено выступление известного режиссера Станислава Говорухина.

Сам же Медведев отметил, что в планах правительства финансово поддержать современные библиотеки и книжные магазин, сообщает "СуперОмск".

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