Дмитрий Песков прокомментировал злорадные слова Божены Рынски о крушении Ту-154

"Вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения", — сказал Песков журналистам в понедельник.

После крушения Ту-154 под Сочи Рынска написала на своей странице: "Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?". Позже женщина скрыла пост, пояснив, что это произошло из-за позиции соцсети, посчитавшей запись не нарушающей правила, но нетактичной.

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека. По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.