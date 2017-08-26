Дмитрий Рогозин написал песню о том, как золото губит женщин

В песне говорится о любви женщин к золоту и о том, что большинство мужчин этим пользуются. Видеоряд показывает казино, московские клубы, дорогие автомобили, пишет газета.ру.

Текст песни Дмитрия Рогозина:

Женщины золото любят,

охотно меняют свободу на клетку.

Девушек золото губит,

рубят голубки топориком ветку.

Знают мужчины могущество злата,

ищут мужчины для сердца подруг.

После этого под припев "она не похожа на всех" в клипе появляется девушка, управляющая самолетом, скачущая на лошади и бросающая гранату из окопа.