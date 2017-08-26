Дмитрий Рогозин написал песню о том, как золото губит женщин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин написал песню. Ссылкой на клип он поделился в своем твиттере с подписью "Настоящим женщинам посвящается)".
В песне говорится о любви женщин к золоту и о том, что большинство мужчин этим пользуются. Видеоряд показывает казино, московские клубы, дорогие автомобили, пишет газета.ру.
Текст песни Дмитрия Рогозина:
Женщины золото любят,
охотно меняют свободу на клетку.
Девушек золото губит,
рубят голубки топориком ветку.
Знают мужчины могущество злата,
ищут мужчины для сердца подруг.
После этого под припев "она не похожа на всех" в клипе появляется девушка, управляющая самолетом, скачущая на лошади и бросающая гранату из окопа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.