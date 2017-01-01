До чего дошел прогресс: какие услуги можно получить, не посещая банки

Ипотека онлайн

Разумеется, у каждого банка своя модель взаимодействия с клиентами на расстоянии. Но общая тенденция — перевод классических услуг и продуктов в электронный формат. Тут одна из свежих фишек — ипотека онлайн. Сбербанк запустил эту услугу 16 декабря. Главная идея очевидна: освободить клиента от лишнего посещения офиса и траты времени.

Сергей Буянов,

начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования отделения Сбербанка № 8644:

Подать заявку онлайн можно на любой тип ипотечного кредита, кроме военной ипотеки и нецелевого потребительского кредита. Сервис позволяет произвести расчет в калькуляторе, заполнить анкету, загрузить документы и выбрать офис для сделки, подобрать и согласовать объект недвижимости.

Сервис, по его словам, бесплатный.

Консультации по ходу "пьесы" можно тоже получить не заходя в офис: на помощь придет чат со специалистом. Впрочем, совсем без личного контакта с банковским менеджером пока не обойтись — оформление сделки происходит все же в офисе.

Немного другая модель использования интернета при оформлении ипотеки — в банке "Открытие". На его сайте тоже можно подать заявку на ипотечный кредит и предварительно рассчитать параметры на основании базовых ставок. Но общение с менеджером глаза в глаза здесь решили сохранить даже для самых современных клиентов.

Ирина Орлова,

управляющая офисом "Барнаульский" банка "Открытие":

Финансовое и семейное положение заемщиков очень индивидуально, и, как правило, у клиентов есть много вопросов по поводу будущей сделки.

По ее словам, именно в ходе личного контакта клиенту могут объяснить, как уменьшить ежемесячный платеж, снизить ставку по кредиту, использовать материнский капитал и т. п.

Расчетный счет

Другой сервис, который сейчас переводят в электронный формат, предназначен для предпринимателей: открытие расчетного счета без визита в офис. При этом пилотный проект российского правительства ставит задачу еще шире: чтобы банки предоставляли возможность не только открывать счета онлайн, но и регистрировать таким же способом новый бизнес.

О том, что проект будет реализован, Сбербанк (как участник "пилота") заявил еще в октябре прошлого года. Пресс-служба тогда порадовала: на все про все — от регистрации бизнеса до открытия счета — уйдет не более 25 минут. Но этот проект, вероятно, еще в разработке.

О том, что в ближайшем будущем можно будет таким же образом открыть расчетный счет, рассказал Сергей Гусев, директор по банковским и информационным технологиям банка "Акцепт".

А в банке "Открытие" у юрлиц и предпринимателей уже сегодня есть возможность зарезервировать расчетный счет без посещения офиса.

Ирина Орлова,

управляющая офисом "Барнаульский" банка "Открытие":

После заполнения заявки клиент получит по электронной почте номер будущего счета, который в дальнейшем нужно будет активировать в течение 14 дней. Непосредственно открытие счета происходит в офисе банка при предоставлении необходимого пакета документов.

Страна советов

Многие банки, развивая все эти услуги, не планируют отказываться от офисов, некоторые даже намерены открывать новые — есть места, где их не хватает. Задача ставится по-другому: обеспечить клиенту разные каналы взаимодействия и сэкономить ему время. "В современном мире время стало очень дорогим ресурсом", — говорит Ирина Орлова.

И вот на этом пути наши кредитные учреждения шаг за шагом превращаются в своего рода "многофункциональные центры". К примеру, правительство России предложило передать банкам оформление российских и заграничных паспортов. И банкиры не сопротивляются: услуга платная и может привлечь и дополнительные доходы, и новых клиентов.

Небанковские услуги в банках — это уже тенденция. Сбербанк, "Альфа-банк" и "Ак Барс" предлагают помощь в получении налоговых вычетов — и имущественных, и социальных. Естественно, все онлайн. В зависимости от тарифа вас либо проконсультируют, как заполнить декларацию, либо сами возьмут на себя это утомительное дело.

Банк "Открытие" предлагает корпоративным клиентам онлайн-консалтинг (юридический и финансовый). "Облачный сервис “Мое дело. Онлайн-бухгалтерия”, интегрированный с интернет-банком “Открытия”, позволяет решать в режиме одного окна все вопросы бухгалтерского, кадрового и налогового учета, — рассказывает Ирина Орлова. — Можно рассчитать налоги и взносы, сформировать отчетность с дальнейшей ее отправкой в налоговую службу, соцфонды и Росстат через интернет, создать первичные документы и т. п.".

Сбербанк же готов раздавать советы всем желающим: в начале февраля он запустил новый сервис, который вовремя напомнит заплатить налоги и купить подарки к 8 Марта, подскажет, что посетить во время путешествия и т. п.

И искусственный интеллект

А последний писк банковской моды — чат-боты. Внешне чат-бот выглядит так: небольшое окошко, которое всплывает на сайте. В нем некто интересуется, в чем ваша проблема, предлагая проконсультировать вас, конечно же, бесплатно. По сути это роботы — ответы дает не специалист, а машина. Что говорить, они бывают ужасно навязчивыми.

Однако банки к чат-ботам подошли со своими задачами: давать советы — этого нынче мало. В 2016 году банк "Открытие" запустил первый в России банковский чат-бот, способный не только консультировать, но и переводить деньги и оплачивать услуги.

Ирина Орлова,

управляющая офисом "Барнаульский" банка "Открытие":

Сервис встроен в интерфейс Facebook'а и позволяет получить ответ на типовые вопросы о нахождении ближайшего офиса или банкомата, обменном курсе валют, оплатить сотовую связь, записаться на выплату средств из банка с отозванной лицензией и другое.

Новинки в этой сфере недолго остаются достоянием узкого круга. На днях о запуске чат-бота на страничке в Facebook заявил и ВТБ24. Правда, пока он предназначен только для предпринимателей. Но новшества на высококонкурентном банковском рынке появляются настолько быстро, что не удивлюсь, если здесь что-то изменится, пока писались эти строки.

Какие еще современные сервисы есть в банках

Лицо клиента

В январе 2017 года банк "Открытие" запустил идентификацию клиентов по их фотографии. Система распознавания лиц предназначена для сокращения времени ожидания в очередях.

Терминал фотографирует клиента, предварительно уведомив его об этом, в момент получения талона электронной очереди.

Затем, в зависимости от данных клиента, он попадет в обычную или приоритетную очередь. Эта же информация передается операционисту. Когда клиент подходит к нему, сотрудник уже знает, кто это, какие продукты у него оформлены, какие вопросы могут возникнуть. Это пока пилотный проект, он реализуется в трех отделениях банка в Москве.

Ладони ребенка

В 2016 году Сбербанк намерен запустить в двух школах Барнаула проект "Ладошки", рассказал начальник сектора платежных сервисов отделения Сбербанка № 8644 Артем Бобров. Суть проекта — оплата школьных обедов по ладони ребенка. Чтобы заплатить, нужно ввести сумму на терминале и поднести ладонь к сканеру. Сканер считает рисунок ладони, а оптическая система, интегрированная в сенсор, сгенерирует изображение узора в цифровой код, который используется в качестве идентификатора при оплате.

После этого сумма автоматически списывается с лицевого счета учащегося, который привязан к банковской карте родителя. Внедрение проекта позволяет полностью исключить наличные деньги и значительно увеличить скорость обслуживания.

Доставка на дом

Онлайн-услуга заказа кредитной карты на сайте банка или его партнеров предлагалась некоторыми банками давно. Но в последнее время ее вводят у себя многие. Правда, здесь возможны варианты. Одни банки после заполнения заявки на сайте (конечно, с приложением нужных документов) просят приехать в офис и подписать договор. Другие же готовы выслать кредитку по почте или доставить курьером на дом, в офис — словом, куда попросите: как раз это практикует, в частности, банк "Открытие". В банке "Акцепт" такую же услугу намерены реализовать в 2017 году, но пока не определили, как именно клиент будет получать карту.

Покупка жилья

В декабре 2016 года Сбербанк совместно с Росреестром запустил сервис "Электронная регистрация договоров долевого участия". Это сервис по регистрации сделок на первичном рынке жилья как с ипотекой, так и за наличные. По словам Сергея Буянова, подготовка документов для регистрации занимает не более 15 минут и осуществляется в офисе застройщика. Ехать в МФЦ для сдачи документов и получения их после проведения регистрации сделки не нужно. После регистрации документы приходят на электронную почту клиента.