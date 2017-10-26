До -26 градусов. В МЧС рассказали, какой будет погода на Алтае в ноябре

Средняя температура в ноябре будет -5...-10 градусов, что около нормы.

В первые десять дней месяца ночные температуры будут от 0...-15 до -8...-13 градусов. Днем от -3...+2 до -4...-9 градусов.

Во вторую и третью декады ноября похолодает. Ночью от -8...-13 до -16...-21 градуса, местами температура будет достигать до -26 градусов. Днем от -3...-8 до -9...-14 градусов.

Количество осадков в ноябре прогнозируют в пределах нормы: 17-57 мм, а в горах до 69-96 мм. В начале и конце первой декады, а также в большинстве дней оставшихся 20 дней ноября будет идти снег, во время потепления — мокрый снег.