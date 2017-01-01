До -39: какой будет погода на этой неделе на Алтае

По данным МЧС, в течение недели средняя температура воздуха составит -29…-24С. В отдельные ночи ожидается похолодание до -34-39.

Днем будет теплее: средняя температура составит -13-18 градусов. Осадки ожидаются только 16 февраля.

Алтайский ЦГМС уточняет, что в ночь на вторник (14 февраля) температура в крае опустится до -30-35. Днем будет -16-21. Ночь на среду (15 февраля) также будет аномально холодной: -31-36. В ночные и утренние часы местами изморозь, дымка, туман, на дорогах гололедица. Днем в среду ожидается -15-20.

В Барнауле в ночь на вторник будет -30-32. Днем -18-20. -30-32 -16-18

Потепление в регионе ожидается только к четвергу: дневная температура в крае составит -9-14, в Барнауле -11-13.

В Республике Алтай на неделе ночью будет -28-23, днем -8-13, местами до -20.

В Горно-Алтайском гидрометцентре уточняют, что погоду на этой неделе будет определять антициклон, который смещается в Сибирь из Казахстана. Он принесет устойчивую малооблачную погоду без осадков. 17 февраля в теплом секторе циклона ожидается теплая и безветренная погода.

К выходным на Алтай сместится глубокий антициклон с полуострова Таймыр. Он принесет небольшие осадки, ветер с порывами до -13-18 м/с. Ночные температуры составят -20-25, днем -5-10.