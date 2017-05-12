До +30 °С: на Алтае солнце будет жарить по-летнему

После ветреных и пасмурных дней природа наконец сменила гнев на милость. 12 мая в Алтайском крае и Республике Алтай ожидается по-настоящему летняя жара: местами до 30 °С.

Прогноз погоды на 12 мая В Алтайском крае: переменная облачность, днем без осадков;

температура днем +25…+30 °С;

ветер юго-западный, 4-9 м/с с усилением до 15 м/с. В Барнауле: переменная облачность, днем без осадков;

температура днем +25…+27 °С;

ветер юго-западный, 4-9 м/с. В Республике Алтай: днем небольшая облачность, без осадков, в горах лавиноопасно;

температура днем +23…+28 °С, местами +15…+20 °С;

ветер юго-западный, 4-9 м/с, днем до 15 м/с.