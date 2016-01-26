"Добрянка" и "Бахетле" дарят Mercedes-Benz за покупки на 1000 рублей.

Mercedes-Benz может стать подарком для Вас. Возможность победить есть у каждого участника акции в супермаркетах Добрянка, Бахетле.
Откройте сезон охоты! Берите тележку, совершите покупку наших продуктов от 1000 рублей и участвуйте в акции. А самый удачливый охотник получит лучший трофей Mercedes-Benz.
Итак, начинаем!
Супермаркеты "Бахетле", чудомагазин "Добрянка" подготовили для своих покупателей самую яркую акцию года — сезон охоты.
У Вас есть реальная возможность участвовать в акции и стать счастливым обладателем люксовой машины Mercedes-Benz, модных гаджетов и полезных подарков: Apple iPhone 7, кофемашины, Sony PlayStation 4, ЖК-телевизора, планшета, гироскутера, экшен-камеры, набора посуды, мультиварки и других ценных подарков от партнеров акции.
Условия акции:
- совершите покупку от 1000 рублей и более в наших супермаркетах — участниках акции;
- получите и заполните купон участника акции;
- опустите купон в ящик для сбора купонов;
- личное присутствие на розыгрыше обязательно.
Приходите 18 марта 2017 года на розыгрыш по адресу: г. Барнаул Супермаркет "Бахетле", пр. Красноармейский, 47-а . Розыгрыш пройдет в прямой связи из г. Новосибирска. Все купоны г. Барнаула будут доставлены в г. Новосибирск и сброшены в ящик для сбора купонов.
Мы ждем вас за покупками! А вкусная полезная домашняя еда будет хорошим подарком для ваших родных, любимых, а так же коллег по работе к праздничному и будничному столу. Наши повара приготовят для вас как всегда вкусные салаты, горячие закуски, блюда из мяса, рыбы, а также свежую выпечку и десерты.
Желаем удачи каждый час и каждый день!
#охотанамерс начинается…
Магазины — участники акции "Сезон охоты":
Новосибирск:
Срок проведения акции с 26.01.2016 г.-18.03.2017 г.
- супермаркет "Бахетле": ул. Нарымская, 102 и ул. Кирова, 25
- чудомагазин "Добрянка": ул. Бориса Богаткова, 266/4
- ярмарка русской кухни "Добрянка": СТЦ "МЕГА", ул. Ватутина, 107
Барнаул:
Срок проведения акции с 26.01.2016 г.-17.03.2017 г.
- супермаркет "Бахетле": пр. Красноармейский, 47-а
Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам данного мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте vk.com/bahetle_nsk , vk.com/my_dobryanka а также по телефону горячей линии 8 (383) 255-81-42.
Организатор акции ООО "Акула Сити".
Телефон горячей линии 8 (383) 255-81-42
Группы в ВК: vk.com/bahetle_nsk, vk.com/my_dobryanka
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