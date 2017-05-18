Дочь Навки провалила экзамен на телеведущую

Старшая дочь известных спортсменов Татьяны Навки и Александра Жулина неудачно начала карьеру телеведущей.
Зрителям развлекательного канала МУЗ-ТВ не понравилась ни манера ведения программы Александрой Жулиной, ни ее образ.
Как анонсируется в Instagram телеканала, Александра Жулина каждый вторник в PRO-Новостях представляет обзор новых клипов. В соцсети выложена фотография юной ведущей в белой блузке в крупный черный рисунок и яркой красной юбке.
Завершили образ черные лодочки и распущенные волосы, пишет портал "Дни.ру". "Туфельки велики", "Такая красотка, где стилист. Васильев, ау", — отреагировали на внешний вид новой ведущей подписчики в соцсети.
Другие предположили, что отсутствие таланта Жулиной к журналистике прикрыли деньгами известных родителей. "Смотреть невозможно, ну нет у нее способностей вести передачи, зачем родители суют своих детишек?", "Бабосики правят миром", — сожалеют разочарованные поклонники телеканала.
Ранее дочь Навки и Жулина занималась теннисом. Однако девушка получила серьезную травму, в результате которой на карьере теннисистки можно было поставить крест. Затем она пробовала себя в роли певицы — записала несколько песен и клипов, пишет ura.ru.
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