Дочь Пескова "блеснула" на закрытии кинофестиваля в Каннах

Девушка предстала перед публикой в черном кружевном платье с открытой спиной. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 28 2017 в 12:59 PDT

Подписчики поспешили отреагировать: "Классное платье", "Шикарная", "Красотка!", "Очень красивая". Однако негативных отзывов оказалось больше: "Сногсшибательной будет каждая с ее деньгами!", "Правильно выше написали — на народные деньги шикуют…", "На этом кинофестивале побывали все, кроме звезд кино…", "А что она сделала для кинематографа или страны сделала, что папа Ее в Канны отправил? что родилась от него? все?)".

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 28 2017 в 1:17 PDT

Не остались в стороне и пользователи Twitter. "Дочь Пескова на кинофестивале в Каннах. А когда и из-за чего она стала VIP? Она что-нибудь умеет?" — написал @Neiswestnij, пишет ura.ru.

Ранее по красной дорожке Каннского фестиваля прошлась и жена Пескова — татьяна Навка вместе со своей дочерью Александрой Жулиной.