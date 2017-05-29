Дочь Пескова "блеснула" на закрытии кинофестиваля в Каннах

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Сегодня, 14:58.
Жизнь

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, появилась на закрытии Каннского кинофестиваля.

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/stpellegrino.

Девушка предстала перед публикой в черном кружевном платье с открытой спиной. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Подписчики поспешили отреагировать: "Классное платье", "Шикарная", "Красотка!", "Очень красивая". Однако негативных отзывов оказалось больше: "Сногсшибательной будет каждая с ее деньгами!", "Правильно выше написали — на народные деньги шикуют…", "На этом кинофестивале побывали все, кроме звезд кино…", "А что она сделала для кинематографа или страны сделала, что папа Ее в Канны отправил? что родилась от него? все?)".

Не остались в стороне и пользователи Twitter. "Дочь Пескова на кинофестивале в Каннах. А когда и из-за чего она стала VIP? Она что-нибудь умеет?" — написал @Neiswestnij, пишет ura.ru.

Ранее по красной дорожке Каннского фестиваля прошлась и жена Пескова — татьяна Навка вместе со своей дочерью Александрой Жулиной.

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