Дочь Пескова написала об обиженном мальчике и "поставила на уши" министерство экономики

Все началось с публикации в Instagram. В ней говорилось о летнем кампусе Президентской академии — ежегодном международном образовательном проекте для молодежи, который проходил в Иннополисе с 7 по 20 июля.

"Был поставлен вопрос, как сохранить молодые и талантливые кадры в Республике Татарстан. Мой друг Артур представил свой проект — он предложил создать базу данных резюме студентов, где будет отмечена их специализация и стаж практики в организациях-участниках программы. Такая база позволила бы студентам обзавестись неплохим опытом работы к окончанию учебы и помогла с трудоустройством, а сами организации получили бы необходимых сотрудников и решили свои кадровые проблемы… Идея очень заинтересовала министра экономразвития республики: сотрудники министерства образования попросили Артура оформить идею на бумаге, проработать проект в деталях и сделать полноценную презентацию. Артур выполнил все пожелания и сдал работу. Спустя несколько дней ему представили договор, в тексте которого настоящий автор никак не фигурировал. На вопрос "А что же я с этого получу?" ему ответили: "Моральное удовлетворение, ведь твой проект взяли на реализацию".

После этого Елизавета рассуждает о том, что обучение должно сопровождаться практикой.

Публикация не осталась незамеченной властями Татарстана, но выяснилось странное. Министр экономики (а не экономразвития, как в посте Песковой) участия в летнем кампусе не принимал, поэтому заинтересоваться проектом таинственного Артура не мог. Проект базы данных резюме студентов вовсе не относится к компетенции министерства экономики Татарстана. "Возможно, министерство экономики указано по ошибке", — цитирует "Вечерняя Казань" сообщение от министерства.

Чиновники заявили журналистам, что минэкономики вообще никогда не покупает никаких разработок, и подчеркнули, что летний кампус — проект образовательный, его программа состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, госслужащими и бизнесменами и "ждать, что за работу, выполненную в ходе обучения, будут заплачены деньги — примерно то же самое, что ждать платы за написание студентом дипломного проекта".

Несмотря на это, чиновники предприняли попытку отыскать Артура, чтобы выяснить, о чем написала дочь пресс-секретаря президента. Они проверили все списки участников кампуса. "Мы не знаем, о ком и о чем вообще идет речь! Ни одной персоны по имени Артур среди участников этого мероприятия не было, — рассказал "Вечерней Казани" первый замминистра Андрей Поминов. — Более того, и министра экономики Артема Здунова, о котором в этом тексте говорится, что он "очень заинтересовался", там не было, и в наше министерство никто не обращался с упомянутым проектом, и мы сами не просили его разрабатывать… Да вообще, то, что описывает Пескова, нисколько не новая идея, она обсуждается у нас уже несколько лет, остались детали — как эту программу "упаковать", и этим занимается Казанский открытый университет талантов! А самый большой для меня вопрос: что за договор, якобы представленный Артуру, там упоминается? Мы никакие проекты так не заказываем".

Руководитель административной группы Летнего кампуса Тимур Бахтияров подтвердил, что в кампусе практикуются только командные проекты, а индивидуальных нет. "Поэтому и конкретной информации у нас от этого Артура, к сожалению, нет. Совершенно точно, что проект Артура был создан и презентован не в рамках кампуса. Это, возможно, было только на отдельной встрече или при личном общении с министром. Ни в один из годов работы площадки с 2012 года не было практики индивидуальной защиты или презентации проекта", — пояснил он, пишет newsru.com.



Журналисты предприняли попытку выяснить, о каком Артуре идет речь, через пресс-службу Песковой, но ответа так и не получили, пишет znak.com.

Ранее Елизавета Пескова уже привлекла к себе внимание после своего визита на судоремонтный завод в Севастополе. На верфи молодая девушка заявила о необходимости поддержать "судопроизводство", чем дала повод для множества комментариев и шуток в соцсетях.