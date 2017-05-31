Дочь Пескова похвалила Собянина

Пост по этой теме девушка опубликовала в "Инстаграме". Хотя в комментариях к записи Елизавета отмечает, что чаще всего передвигается по столице на метро.

Пескова говорит, что "безгранично уважает" мэра Москвы Сергея Собянина и "совершенно не согласна с критикой этого человека по реновации Москвы", а программу улучшения структуры столицы называет "амбициозной". Более подробно Пескова остановилась на одном из "спорных решений", на ее взгляд, "касающихся превращения Москвы в Майами или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов". Парадоксально, по мнению Елизаветы, расширение тротуаров в Москве. В своих суждениях девушка апеллирует к большому числу автомобилистов и "борьбе за парковки".

"7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае…", — прокомментировала Елизавета Пескова ситуацию, пишет znak.com.