Дочь Пескова похвалила Собянина

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Елизавета выразила недовольство расширением тротуаров в Москве.
Пост по этой теме девушка опубликовала в "Инстаграме". Хотя в комментариях к записи Елизавета отмечает, что чаще всего передвигается по столице на метро.
Пескова говорит, что "безгранично уважает" мэра Москвы Сергея Собянина и "совершенно не согласна с критикой этого человека по реновации Москвы", а программу улучшения структуры столицы называет "амбициозной". Более подробно Пескова остановилась на одном из "спорных решений", на ее взгляд, "касающихся превращения Москвы в Майами или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов". Парадоксально, по мнению Елизаветы, расширение тротуаров в Москве. В своих суждениях девушка апеллирует к большому числу автомобилистов и "борьбе за парковки".
Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут , я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание. Не буду расписывать все по плюсам и минусам, а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников , хипстеров и экспатов. Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулём, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред - ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулём в Москве. Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае... @mossobyanin
"7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае…", — прокомментировала Елизавета Пескова ситуацию, пишет znak.com.
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