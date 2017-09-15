Дочь Пескова попалась на плагиате в авторской колонке для Forbes

Издание сначала удалило текст, а потом переопубликовало его, расставив в нем ссылки на соответствующие источники.

На плагиат обратила внимание медиаконсультант Оксана Силантьева, опубликовавшая соответствующую запись в своем Facebook.

Она объяснила, что пропустила текст через систему "Антиплагиат" и выяснила, что в тексте Песковой есть абзац, скопированный из публикации на сайте "Мел", ряд других фрагментов скопирован из статьи на портале passion.ru с незначительными изменениями, также в колонке присутствуют еще "9 процентов списанного из реферата по педагогике 2012 года", пишет "МК".

Авторская колонка Песковой под названием "Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование" была посвящена вопросам изменений в образовании.

В итоге Forbes удалил публикацию (она по-прежнему доступна в кэше Google) и восстановил ее уже с проставленными ссылками на источники.

По словам собеседника Дождя в Forbes, стандарты журнала требуют, чтобы при использовании информации из других СМИ давались ссылки на источники. В данный момент эти ссылки есть в статье, сказал собеседник. Комментировать ситуацию официально журнал отказался.

По мнению Оксаны Силантьевой, это "лучшее, что можно было сделать в ситуации". Она призвала редакторов к бдительности, так как к ним идут люди, "привыкшие списывать".

Справка

Оксана Силантьева родом из Барнаула Алтайского края, изучала журналистику в Алтайском государственном университете, изучала Multimedia Journalism в Bournemouth University, работала: Community Developer в компании "ООО "Новотелеком"", добрый маркетолог Интранета в компании "Яндекс", тренер-преподаватель в компании "Высшая школа журналистики", доцент в компании "Департамент медиа НИУ ВШЭ".

Также работала в ИД "Алтапресс".