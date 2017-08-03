Дочь Пескова заявила в Севастополе, что судостроительству нужен пиар

В нем девушка заявила, что среди ее знакомых тема "судостроительства" непопулярна, следовательно, в первую очередь, этой отрасли необходим пиар.

Видео было опубликовано на YouТube-канале севастопольского СМИ. В нем Пескова говорит, что молодежь заинтересована "другими вещами, связанными с заработком денег".

"Я лично не знаю ни одного такого человека, который бы даже задумывался, что есть люди, которые занимаются судостроительством. Для этого, естественно, нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства, — сказала Елизавета Пескова. — Для этого нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться. Нужно работать над инновацией, над модернизацией судозаводов. И я считаю, что основной задачей сейчас является пиар и информационная поддержка".

Также Елизавета Пескова выложила пост в Instagram о своем визите на предприятие и сфотографировалась на заводе. "Это большое счастье — иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям", — написала она.

Елизавета Пескова посетила Севастополь 1–2 августа в составе делегации Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России АВАНТИ, в которой она занимает пост советника президента по молодежному предпринимательству. Визит связан с проблемами судоремонтного завода "Южный Севастополь", с которым местные власти разорвали договор аренды госсобственности: плавдока, причалов и кранов, пишет znak.com.