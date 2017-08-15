Дочь Татьяны Навки презентовала новый клип "Влюбилась"

Дочь известной фигуристки Татьяны Навки и Александра Жулина выпустила клип в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым.
Текст к песне девушка написала совместно с солисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной.
Комментаторы в Youtube посчитали, что песня "Влюбилась" очень похожа на хит группы "Серебро" — "Перепутала". В песне рассказывается, как девушка влюбляется в парня и он становится для нее самым главным человеком в жизни. "Ведь так не бывает, что все исчезло, а ты остался", — поет Александра, пишет ura.ru.
В Instagram Татьяна Навка поблагодарила всех и каждого, кто принимал участие в работе: "Смотрите и делитесь со всеми её новым клипом на песню "ВЛЮБИЛАСЬ". Огромное спасибо, в первую очередь, Максу Фадееву @fadeevmaxim за потрясающую песню, который так же сподвиг Сашу написать слова к этой песне, чему вдвойне ему благодарна!!! В конце концов в соавторстве с Ольгой Серябкиной у неё получилось. Также, хочу поблагодарить Евгения Курицина — режисера нашего клипа, визажиста @lukashmake , стилиста @alisa_gagarina за профессионализм, безумно красивое видео, опыт и прекрасное время, проведенное вместе!!! Слушайте, подпевайте , танцуйте и влюбляйтесь"!
В 2015 году Александра Жулина выступала под псевдонимом "Алексия".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.