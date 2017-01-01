Фотофакты. Дочки голливудских звёзд, похожие на своих красивых мам

Матерей этих девушек знает весь мир. Ими восхищаются, им завидуют, а злобные папарацци готовы отдать много, чтобы сделать удачный кадр с зазевавшейся звездой. Но подрастающее поколение красоток тоже не отстает от своих мам.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер. Фото: опубликовано на anews.com.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер. Фото: опубликовано на anews.com.
Риз Уизерспун и Ава Филлипп. Фото: опубликовано на anews.com.
Риз Уизерспун и Ава Филлипп. Фото: опубликовано на anews.com.
Мадонна и Лурдес Леон. Фото: опубликовано на anews.com.
Мадонна в юности и Лурдес Леон. Фото: опубликовано на anews.com.
Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук. Фото: опубликовано на anews.com.
Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук. Фото: опубликовано на anews.com.
Деми Мур и Румер Уиллис. Фото: опубликовано на anews.com.
Деми Мур и Румер Уиллис. Фото: опубликовано на anews.com.
Голди Хоун и Кейт Хадсон. Фото: опубликовано на anews.com.
Голди Хоун и Кейт Хадсон. Фото: опубликовано на anews.com.
Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп. Фото: опубликовано на anews.com.
Ванесса Парадив юности и Лили-Роуз Депп. Фото: опубликовано на anews.com.
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару. Фото: опубликовано на anews.com.
Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару. Фото: опубликовано на anews.com.
Мерил Стрип и Мэми Гаммер. Фото: опубликовано на anews.com.
Мерил Стрип и Мэми Гаммер. Фото: опубликовано на anews.com.
Мерил Стрип и ее дочери Мэми, Грейс и Луиза. Фото: опубликовано на anews.com.
Джулианна Мур и Лив Фрейндлих. Фото: опубликовано на anews.com.
Джулианна Мур и Лив Фрейндлих. Фото: опубликовано на anews.com.
Лиза Боне и Зои Кравиц. Фото: опубликовано на anews.com.
Лиза Боне и Зои Кравиц. Фото: опубликовано на anews.com.
Сьюзан Сарэндон и Эва Амурри. Фото: опубликовано на anews.com.
Сьюзан Сарэндон в молодости и Эва Амурри. Фото: опубликовано на anews.com.
Дочка Элвиса Лиза Мария Пресли (справа) и его внучка Райли Кио. Фото: опубликовано на anews.com.
Присцилла Пресли, вдова Элвиса (слева); Лиза Мария Пресли, дочь Элвиса (справа) и внучка Элвиса Райли Кио (в центре). Фото: опубликовано на anews.com.
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