Фотофакты. Дочки голливудских звёзд, похожие на своих красивых мам

Матерей этих девушек знает весь мир. Ими восхищаются, им завидуют, а злобные папарацци готовы отдать много, чтобы сделать удачный кадр с зазевавшейся звездой. Но подрастающее поколение красоток тоже не отстает от своих мам.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер. Фото: опубликовано на anews.com. Синди Кроуфорд и Кайя Гербер. Фото: опубликовано на anews.com. Риз Уизерспун и Ава Филлипп. Фото: опубликовано на anews.com. Риз Уизерспун и Ава Филлипп. Фото: опубликовано на anews.com. Мадонна и Лурдес Леон. Фото: опубликовано на anews.com. Мадонна в юности и Лурдес Леон. Фото: опубликовано на anews.com. Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук. Фото: опубликовано на anews.com. Кристи Бринкли и Сейлор Ли Бринкли-Кук. Фото: опубликовано на anews.com. Деми Мур и Румер Уиллис. Фото: опубликовано на anews.com. Деми Мур и Румер Уиллис. Фото: опубликовано на anews.com. Голди Хоун и Кейт Хадсон. Фото: опубликовано на anews.com. Голди Хоун и Кейт Хадсон. Фото: опубликовано на anews.com. Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп. Фото: опубликовано на anews.com. Ванесса Парадив юности и Лили-Роуз Депп. Фото: опубликовано на anews.com. Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару. Фото: опубликовано на anews.com. Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару. Фото: опубликовано на anews.com. Мерил Стрип и Мэми Гаммер. Фото: опубликовано на anews.com. Мерил Стрип и Мэми Гаммер. Фото: опубликовано на anews.com. Мерил Стрип и ее дочери Мэми, Грейс и Луиза. Фото: опубликовано на anews.com. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих. Фото: опубликовано на anews.com. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих. Фото: опубликовано на anews.com. Лиза Боне и Зои Кравиц. Фото: опубликовано на anews.com. Лиза Боне и Зои Кравиц. Фото: опубликовано на anews.com. Сьюзан Сарэндон и Эва Амурри. Фото: опубликовано на anews.com. Сьюзан Сарэндон в молодости и Эва Амурри. Фото: опубликовано на anews.com. Дочка Элвиса Лиза Мария Пресли (справа) и его внучка Райли Кио. Фото: опубликовано на anews.com. Присцилла Пресли, вдова Элвиса (слева); Лиза Мария Пресли, дочь Элвиса (справа) и внучка Элвиса Райли Кио (в центре). Фото: опубликовано на anews.com. Смотрите также Источник.