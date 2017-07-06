Додавили: барнаулец признался в убийстве жены 14-летней давности

СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела 14-летней давности в отношении жителя Барнаула. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жены, из-за чего женщина погибла.
По данным следствия, в ноябре 2003 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой на почве ревности, в течение нескольких часов периодически наносил ей удары в область головы. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина вызвал "скорую". Врачи констатировали смерть женщины. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.
Долгое время особо тяжкое преступление оставалось не раскрытым в связи с отсутствием достаточной доказательственной базы вины мужчины, который создал себе алиби и не признавался в содеянном. Однако по истечению почти 14-ти лет появилась оперативная информация о его причастности к совершению указанного преступления, в связи с чем производство по уголовному делу. Уже под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал вину в содеянном и подробно при допросе и проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах случившегося.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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