Додавили: барнаулец признался в убийстве жены 14-летней давности

По данным следствия, в ноябре 2003 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой на почве ревности, в течение нескольких часов периодически наносил ей удары в область головы. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина вызвал "скорую". Врачи констатировали смерть женщины. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Долгое время особо тяжкое преступление оставалось не раскрытым в связи с отсутствием достаточной доказательственной базы вины мужчины, который создал себе алиби и не признавался в содеянном. Однако по истечению почти 14-ти лет появилась оперативная информация о его причастности к совершению указанного преступления, в связи с чем производство по уголовному делу. Уже под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал вину в содеянном и подробно при допросе и проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах случившегося.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.