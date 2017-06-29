Доходы Алтайского края увеличились на 1,5 миллиарда

29 июня депутаты краевого парламента внесли изменения в консолидированный бюджет Алтайского края. Доходы возросли более чем на 1,5 млрд рублей (до 81,9 млрд), расходы — почти на 1,9 млрд (до 87,8 млрд). Более 1 млрд пойдет на увеличение зарплат бюджетникам.
Увеличились и собственные доходы (на 746 млн), и поступления из федерального бюджета (на 783 млн).
По словам министра финансов края Владимира Притупова, добиться таких показателей удалось за счет более быстрых темпов роста экономики региона, чем предполагалось изначально. Большими, чем планировалось, оказались поступления НДФЛ, налога на прибыль, акцизов.
Подавляющую часть из "прибавки" направят на выплату заработной платы бюджетникам — 1,090 млрд рублей. Более 200 млн пойдет на социальные выплаты. Дополнительную поддержку получат и муниципалитеты.
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