Власти: доходы жителей Алтайского края снова выросли

По итогам первых пяти месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края увеличились на 4,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А в мае — на 9,6%. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
По данным Минэкономразвития региона, в мае этого года сохранилась положительная динамика реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции): прирост по отношению к маю 2016 года составил 5,1%.
Справка
Общий объем денежных доходов населения края за пять месяцев текущего года составил 221,6 млрд. рублей. Более 72% расходов приходится на покупку товаров и оплату услуг.
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