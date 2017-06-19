Власти: доходы жителей Алтайского края снова выросли

По данным Минэкономразвития региона, в мае этого года сохранилась положительная динамика реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции): прирост по отношению к маю 2016 года составил 5,1%.

Справка

Общий объем денежных доходов населения края за пять месяцев текущего года составил 221,6 млрд. рублей. Более 72% расходов приходится на покупку товаров и оплату услуг.