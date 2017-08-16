17 доказательств того, что случайности не случайны

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Жизнь

В мире встречаются довольно много закономерностей. В этой подборке собраны снимки, на которых запечатлены самые необычные "случайности".  

Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.
Доказательства того, что случайности не случайны. Фото: novate.ru.

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