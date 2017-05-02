Долг Барнаула по исполнительным листам увеличился до 5,4 млрд рублей

Задолженность Барнаула сформировалась после вынесения судами решений по искам к городу прокуратуры, а также физических и юридических лиц. Истцы требовали сделать капремонт дома, починить ливневую канализацию или отремонтировать дорогу, часть судебных решений связана с переселением из аварийного жилья. Суды выносили решения в их пользу.

Как пояснила депутат БГД Оксана Молодых (фракция "Справедливая Россия"), городу предъявлено 252 исполлистов (в том числе 51 по искам прокуратуры). 38 исполнительных производств тянутся еще с 2008-2012 годов.

При этом за последний год долг города вырос на 300 млн рублей. Так, в 2016 году в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула сообщали, что он составляет 5,088 млрд рублей. На заседании 28 апреля 2017 года выяснилось, что он вырос до 5,397 млрд рублей, рассказал депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда. Для сравнения: расходная часть бюджета в 2017 году составляет 9,478 млрд. рублей. То есть общий долг города по исполлистам достиг почти 60% от бюджета.

Геннадий Шейда рассказал altapress.ru, что с 2008 года администрация направляет на финансирование примерно 3% от общей суммы долга в год. К примеру, в 2016 году на капремонт, переселение из аварийного жилья, водоотведение и дороги по этим искам было направлено из бюджета примерно 177,4 млн рублей. Но физические и юридические лица подают новые иски, появляются новые долги, которые, по словам депутата, увеличиваются в два раза быстрее.

Оксана Молодых пояснила, что в сумму задолженности по исполлистам включаются и штрафы за неисполнение решения суда, а также исполнительский сбор. По ее словам, за 2016 только сумма штрафов и сбора составила 14,3 млн. рублей.

Поскольку вступившие в законную силу решения суда подлежат неукоснительному исполнению, а выплатить сразу 60% бюджета горадминистрация не в состоянии, комитет по финансам уже не первый год на сессии гордумы предлагает депутатам внести изменения в бюджет, перераспределить расходные статьи и направить на исполнение решений всю сумму.

А депутаты большинством голосов традиционно ей в этом отказывают. 28 апреля против изменений в бюджет проголосовали депутаты из "Единой России", а депутаты фракций "Справедливой России", КПРФ и "РПР-Парнас" воздержались.

Геннадий Шейда,

депутат Барнаульской гордумы ("РПР-Парнас"):

Позицию "ЕР" я не поддержал, как и депутаты от "СР" и КПРФ: нельзя доводить город до возможного банкротства, необходимо поднимать эту тему перед краем и федеральным центром.

Депутаты пояснили altapress.ru, что город не отказывается от своих долгов и будет продолжать исполнять требования постепенно. По словам Оксаны Молодых, в 2017 году предполагается направить на эти цели средства по пяти городским программам - как и прежде, деньги пойдут на капремонт, ливневую канализацию и ряд других направлений.