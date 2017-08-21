Долги алтайской компании "Транс-нефть" взыщут за счет имущества владельца

Как сообщили в налоговой, компания "Транс-нефть" занижала налоговые обязательства, заявляя налоговые вычеты по НДС по несуществующим сделкам. Незаконную схему выявили во время проверки декларации предприятия. "Транс-нефть" включила в налоговые вычеты НДС по счетам-фактурам на покупку ГСМ. Однако фактически поставки топлива не осуществлялись, а счета-фактуры выписывались фирмой-однодневкой.

Налоговые инспекторы доказали, что фиктивный документооборот компания и ее контрагент создали намеренно, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду.

Когда шла камеральная проверка, учредитель компании представил заявление на ликвидацию организации. Но эту процедуру приостановили и провели выездную налоговую проверку.

В результате общая сумма доначисленного НДС, а также пени и штрафов составила 40 млн рублей.

Чтобы избежать взыскания этой суммы за счет имущества организации, утверждают в налоговой службе, оно было выведено на аффилированных лиц. И ведомство инициировало процедуру обращения взыскания на имущество учредителя фирмы. Это, по словам начальника контрольно-аналитического отдела краевого управления Галины Галимовой, гарантирует поступление доначисленных средств в бюджет.

"Отсутствие имущества на балансе юридического лица сегодня не является инструментом для ухода от уплаты налогов и штрафов", - подчеркнула Галимова. По ее словам, в крае уже есть прецеденты взыскания задолженности организаций за счет имущества их собственников (взаимозависимых лиц). Случай с "Транс-нефтью" может пополнить практику.

На основании материалов, переданных инспекцией в правоохранительные органы, в отношении руководителя "Транс-нефти" возбуждено уголовное дело, сообщили в налоговой.