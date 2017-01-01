В Алтайском крае долги граждан по налогам возросли на четверть

По словам Валерия Тарады, руководителя УФНС, тенденция к росту задолженности характерна как в целом для России, так и для Сибирского федерального округа. За год в России она увеличилась на 21%, в СФО на 7%, в Алтайском крае – на 17%.

На 1 января 2017 года физлица должны были государству 3,3 млрд рублей, это треть от общего объема задолженности. За год эта сумма возросла на 25% (+664 млн). В первую очередь речь идет о неуплате имущественных налогов.

Еще 42% прироста – это сумма задолженности, доначисленная по результатам проверок так называемых мигрировавших налогоплательщиков (как юридических лиц, так и физлиц), которые решили перерегистрироваться в других регионах. В свою очередь, тех, кто пытается прописаться в Алтайском крае, в налоговой проверяют очень тщательно.

Валерий Тарада,

руководитель УФНС в Алтайском крае:

Сегодня вопрос пресечения миграционного потока недобросовестных налогоплательщиков на территорию края удается решить благодаря эффективной работе по проведению проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. По закону налоговый орган вправе приостановить процедуру государственной регистрации на срок до одного месяца. За прошедший год из общего количества мигрантов половине из них было отказано в госрегистрации.

Кроме того, с 1 января налоговой службе передано администрирование всех страховых взносов, в том числе - и задолженности по ним, а это более 5 млрд рублей.

Что касается погашения долгов, то в 2016 году налоговой удалось принудительно взыскать 7 млрд рублей, это на 42% больше, чем в 2015 году.

Одним из инструментов взыскания был арест имущества должников. Благодаря этому в бюджет поступило 74 млн рублей. Еще 517 млн перечислить в бюджет помогли судебные приставы. Впрочем, это меньше, чем в 2015 году, хотя на взыскание в службу направили документы на большую сумму – 2,7 млрд рублей.

Особая статься – физлица-банкроты. В 2016 году такие должники перечислили в бюджет 316 млн рублей, это в полтора раза больше, чем в 2015 году. После завершения дел о банкротстве списана задолженность на сумму более 1 млрд рублей.

Налоговая ставит задачу увеличить сумму "банкротных" взысканий в два раза.