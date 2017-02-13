Доллар впервые за полтора года стоит меньше 58 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 мск понедельника снижался на 0,14 рубля — до 58,1 рубля, курс евро — на 0,15 рубля до 61,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом с начала торгов доллар уже снижался до 57,9625 рубля, евро — до 61,32 рубля, что является минимумами с июля и июня 2015 года соответственно.

Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Это поддерживает спекулятивный приток валюты в РФ в рамках carry trade.

Нефть с утра торгуется на уровне 56,6 доллара за баррель по марке Brent. Таким образом, рублевая стоимость черного золота остается немного ниже 3,3 тысячи рублей, пишет bfm.ru.

Справка

Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке (форекс). Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык.

В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах действуют различные процентные ставки относительно средств в их национальных валютах.

Стратегия carry trade состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства, установившего низкие процентные ставки, конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств, установивших высокие процентные ставки. Предположительно, данная стратегия является одним из видов транснациональной коррупции.