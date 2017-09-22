Доля просрочки по ипотеке в России опустилась ниже докризисного уровня

Пять лет назад показатель составлял 2,5%. Высокая доля просрочки была обусловлена высокими ставками банковских кредитов. За пять лет показатель снизился на 0,8 процентных пункта, что говорит о восстановлении рынка и росте платежеспособности граждан. Отмечается, что снижение доли просрочки происходило при активном росте ипотечного портфеля банковского сектора

Кроме того, согласно анализу НРА, важной тенденцией последних лет является рост кредитов в рублях, за счет чего банки свели к минимуму проблему "валютных ипотечников" — в 2016 году доля валютной ипотеки составила менее 0,2%.

Как отмечается в исследовании, общее количество выданных жилищных кредитов в 2016 году составило 863 тыс. Это на 21,6% больше, чем годом ранее. При этом общая задолженность по ипотеке составила 4,54 трлн рублей — на 12,1% больше, чем годом ранее.