Доля просрочки по ипотеке в России опустилась ниже докризисного уровня

Доля просрочки по жилищным кредитам в России опустилась ниже докризисного уровня — до 1,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора рынка недвижимости Национального рейтингового агентства (НРА), пишут "Известия".
Пять лет назад показатель составлял 2,5%. Высокая доля просрочки была обусловлена высокими ставками банковских кредитов. За пять лет показатель снизился на 0,8 процентных пункта, что говорит о восстановлении рынка и росте платежеспособности граждан. Отмечается, что снижение доли просрочки происходило при активном росте ипотечного портфеля банковского сектора
Кроме того, согласно анализу НРА, важной тенденцией последних лет является рост кредитов в рублях, за счет чего банки свели к минимуму проблему "валютных ипотечников" — в 2016 году доля валютной ипотеки составила менее 0,2%.
Как отмечается в исследовании, общее количество выданных жилищных кредитов в 2016 году составило 863 тыс. Это на 21,6% больше, чем годом ранее. При этом общая задолженность по ипотеке составила 4,54 трлн рублей — на 12,1% больше, чем годом ранее.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.