Доля россиян, считающих себя бедными, снизилась до уровня пятилетней давности

Мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показал, что в этом году количество россиян, считающих себя бедными, уменьшилось и вернулось к уровню пятилетней давности. В этом году 29% из 2 тыс. опрошенных назвали свой уровень материального положения низким. А в 2015 и 2016 годах как "плохое или очень плохое" свое материальное положение оценили 33% респондентов. При этом в 2014-м был зафиксирован самый оптимистичный показатель (за период наблюдений с 2000 до 2017 года) — 24%.

"В целом во II квартале 2017 года население более позитивно оценило свое материальное положение, чем во II квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м", — отметили в РАНХиГС.

В то же время старший эксперт-консультант Всероссийского центра изучения общественного мнения Олег Чернозуб рассказал, что за период с конца 2014 по сентябрь 2016 года материальное положение россиян существенно ухудшилось за счет "сползания" "среднего класса" в страту "бедных", в то время как наиболее обеспеченные группы практически не пострадали.

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Елена Зарецкая считает, что в реальности процент людей, живущих бедно, выше — просто не каждого охватили фокус-группы, а кто-то не хочет признавать свою несостоятельность.

Эксперты считают, что показатели мониторинга РАНХиГС говорят о запоздалой реакции населения — через два-три года после начала кризиса. Это значит, что более значительная реакция на улучшение экономической ситуации, произошедшее в этом году, еще последует.