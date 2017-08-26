Должен ли хозяин нежилого помещения платить за содержание общего имущества?

Нина из Бийска спрашивает: "В нашем доме есть нежилое помещение, но его хозяин отказывается платить за содержание общего имущества. Разве Жилищный кодекс РФ распространяется только на жилые помещения в многоквартирном доме?"

В администрации Алтайского края сообщили: Собственники нежилых помещений многоквартирного дома в части управления, содержания, ремонта общего имущества и его использования должны действовать строго в рамках жилищного законодательства и наравне с собственником жилых помещений оплачивать расходы по дому. Иного толкования нет. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.