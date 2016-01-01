Более 38 тысяч должников Алтайского края не смогут выехать за границу в новогодние праздники

Граждане Алтайского края могут не выехать за границу в новогодние праздники при попустительском отношении к своим долгам. На сегодняшний день приставы ограничили в выезде за пределы РФ более 38 тысяч жителей региона. Общая сумма их задолженности более 18 млрд рублей, сообщает УФССП по Алтайскому краю.
Мера временного ограничения на выезд за пределы РФ является на сегодняшний день одной из наиболее действенных. Она помогла "вынудить" должников погасить задолженности на общую сумму порядка 86 миллиона рублей.
При планировании поездки каждому потенциальному должнику следует заблаговременно позаботиться о своих обязательствах и нанести визит к судебному приставу-исполнителю, чтобы отказ на выезд из страны не стал трагической неожиданностью.
Проверить себя и своих родных на наличие и отсутствие задолженности можно на официальном сайте УФССП в "Банке данных исполнительных производств".
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