Более 38 тысяч должников Алтайского края не смогут выехать за границу в новогодние праздники

Мера временного ограничения на выезд за пределы РФ является на сегодняшний день одной из наиболее действенных. Она помогла "вынудить" должников погасить задолженности на общую сумму порядка 86 миллиона рублей.

При планировании поездки каждому потенциальному должнику следует заблаговременно позаботиться о своих обязательствах и нанести визит к судебному приставу-исполнителю, чтобы отказ на выезд из страны не стал трагической неожиданностью.

Проверить себя и своих родных на наличие и отсутствие задолженности можно на официальном сайте УФССП в "Банке данных исполнительных производств".