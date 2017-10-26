"Дом ru Бизнес" добавил облачную телефонию в 1С:Управление Нашей Фирмой

Теперь пользоваться современной и надёжной ОАТС 3.0 в связке с популярной российской IT-системой стало ещё проще и выгоднее. Интеграция позволяет привязать собственный номер для исходящих звонков или арендовать виртуальный номер телефона (городской или федеральный) для входящих и исходящих звонков.

Благодаря ОАТС "Дом.ru Бизнес" пользователи 1С:УНФ могут совершать звонки контрагентам и фиксировать входящие прямо из окна программы одним кликом, работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами клиента во время звонка, переводить вызовы и записывать разговоры не выходя из клиента 1С. При входящем вызове панель будет отображать информацию о клиенте. Если информации в базе еще нет, то она автоматизирует её ввод. Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка, где есть контактная информация. Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке, а в CRM всегда доступна история всех звонков, в том числе пропущенных.

В облачной АТС "Дом.ru Бизнес" десятки ключевых преимуществ для роста продаж и улучшения качества обработки вызовов. Расписание и распределение звонков можно создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи, других бизнес-задач. Для автоматизации продаж ОАТС 3.0 интегрируется с популярными CRM-системами. Дополнительно доступен пакет "Эффективные продажи" (обратный звонок из очереди, SMS – извинение, SMS-визитка, уведомление о пропущенных вызовах).

Настройка, подключение опций и управление услугой осуществляется в Личном кабинете через простой и удобный web-интерфейс из любой точки земного шара, где есть доступ в интернет. Включение и выключение дополнительных опций не требует обращения в контакт-центр оператора, производится клиентом самостоятельно за пару кликов.

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