"Дом.ru Бизнес" запустил программу лояльности для корпоративных клиентов

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Сегодня, 11:23.
Новости компаний

Телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запустил федеральную программу лояльности "Программа привилегий". В благодарность за долгосрочное сотрудничество и активное пользование услугами, корпоративные клиенты получают привилегии в виде специальных бонусов – битов, которые можно обменять на увеличение скорости интернета или срока обещанного платежа.

"Дом.ru Бизнес" запустил федеральную программу лояльности.
"Дом.ru Бизнес" запустил федеральную программу лояльности.
Каждому корпоративному клиенту будет начислено 120 битов за первые два года сотрудничества, с третьего года – 180 битов. Ежемесячно оператор будет начислять по 40 битов за своевременную оплату и по 10 битов за оплату карточкой или безналичным расчётом, за использование сервисов "Личного кабинета". Срок хранения битов на счету – 12 месяцев.

Полученными битами клиент сможет распорядиться по своему усмотрению в рамках "Программы привилегий", выбрав, например, увеличение скорости интернета на 2/5/10/20 Мбит/с или продление срока обещанного платежа на 6 или 10 дней в "Личном кабинете" на сайте b2b.domru.ru.

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии "оптика до здания". По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех" (2016 год).


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