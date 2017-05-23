"Дом.ru Бизнес" запустил программу лояльности для корпоративных клиентов

Каждому корпоративному клиенту будет начислено 120 битов за первые два года сотрудничества, с третьего года – 180 битов. Ежемесячно оператор будет начислять по 40 битов за своевременную оплату и по 10 битов за оплату карточкой или безналичным расчётом, за использование сервисов "Личного кабинета". Срок хранения битов на счету – 12 месяцев.

Полученными битами клиент сможет распорядиться по своему усмотрению в рамках "Программы привилегий", выбрав, например, увеличение скорости интернета на 2/5/10/20 Мбит/с или продление срока обещанного платежа на 6 или 10 дней в "Личном кабинете" на сайте b2b.domru.ru.

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии "оптика до здания". По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех" (2016 год).

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