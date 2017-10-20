Домашние животные, которых есть за что наказать

Сегодня, 06:02.
Жизнь

Домашние питомцы часто расстраивают на своими шалостями. Нередко их проказы причиняют серьезный материальный ущерб. Но мы им всё прощаем, потому что они... милые.

Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.
Животные шалят. Фото: trinixy.ru.

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