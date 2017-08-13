Дональд Трамп готов применить "военные меры" к Северной Корее для борьбы с ядерной угрозой

В начале августа Совет безопасности ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, соблюдение этих ограничений позволит на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, которые сейчас составляют около 3 млрд долларов. При этом США отказались зафиксировать в документе отказ от попыток смены режима в Северной Корее.



КНДР, в свою очередь, не прекращает ракетные испытания под предлогом защиты от США. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по базам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Трамп в ответ пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если с ее стороны появится реальная угроза для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Между тем газета Die Welt со ссылкой на официального представителя НАТО сообщила, что страны альянса не обязаны поддерживать Вашингтон в случае конфликта с КНДР. Гуам не относится к территории, которая попадает в сферу коллективной безопасности, цитирует издание "Российская газета".