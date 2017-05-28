Дональд Трамп создает штаб по борьбе с утечками сведений о контактах с Россией

Согласно публикации, "Белый дом планирует более агрессивно бороться с непрекращающимся разглашением сведений о контактах помощников Трампа, в том числе его старшего советника и зятя Джареда Кушнера, с Россией".

Для этого в состав команды президента могут быть вновь включены некоторые члены его предвыборного штаба, включая Дэвида Босси, сделавшего себе имя в политике за счет расследований против Билла и Хиллари Клинтон. Возглавить штаб, по утверждению Washington Post, может политический советник администрации Стив Беннон.

Предполагается, что теперь Трамп будет чаще ездить по стране и лично общаться с людьми, как он делал во время предвыборной кампании.