Дональд Трамп создает штаб по борьбе с утечками сведений о контактах с Россией

Президент США Дональд Трамп и его помощники приступят к созданию "оперативного штаба" в качестве ответной меры, направленной против непрекращающихся утечек и критики в адрес нынешней администрации, в том числе за так называемые связи с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Согласно публикации, "Белый дом планирует более агрессивно бороться с непрекращающимся разглашением сведений о контактах помощников Трампа, в том числе его старшего советника и зятя Джареда Кушнера, с Россией".
Для этого в состав команды президента могут быть вновь включены некоторые члены его предвыборного штаба, включая Дэвида Босси, сделавшего себе имя в политике за счет расследований против Билла и Хиллари Клинтон. Возглавить штаб, по утверждению Washington Post, может политический советник администрации Стив Беннон.
Предполагается, что теперь Трамп будет чаще ездить по стране и лично общаться с людьми, как он делал во время предвыборной кампании.
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