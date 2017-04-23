В Барнауле дорожники снимают асфальт на улице Попова. Образовалась пробка

В Барнауле на ул. Попова от ул. Энтузиастов до Павловского тракта образовалась пробка из-за того, что дорожники снимают асфальт. Для проезда открыта только одна полоса. Об этом сообщает сообщество Barnaul22 во "ВКонтакте".

Некоторые участники сообщества расстраиваются из-за пробки, но многие радуются, что дорогу наконец-то отремонтируют. Напомним, в начале апреля дорожники заложили ямы на этом участке дороги кирпичами. Основные ремонтные работы планировалось начать, когда позволят погодные условия.