Дорожный знак снес голову полуголой россиянке в Доминикане

Дорожный знак разбил ей голову, когда женщина топлесс высунулась из автомобиля на полном ходу.

За рулем сидела гражданка Украины Иванна Бойрачук. Она снимала на видео, как челябинка высовывается из окна автомобиля в одних трусиках. Через мгновение дорожный знак буквально сносит голову челябинке.

Доминиканское агентство NOTICIAS SIN сообщает, что инцидент произошел возле аэропорта Пунта-Кана. Согласно медицинскому заключению, женщина умерла из-за политравмы и открытого перелома черепа, пишет ura.ru.

РЕН ТВ со ссылкой на челябинскую подругу Натальи Бородиной, добавляет, что погибшая не так давно переехала в Москву и занималась эскортом. В Доминикану она полетела с новыми приятельницами. У нее остался ребенок.