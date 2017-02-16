"Дорожное радио" расширит сеть вещания в Алтайском крае

В Алейске на частоте 104,0 FM началось вещание "Дорожного радио". Уже скоро станция планирует охватить вещаем все автотрассы Алтайского края.
Вещание в Алейске круглосуточное. В эфире горожане слышат информационные программы местного производства. Можно передать приветы и поздравления, для этого созданы программы по заявкам "Добрый день!" и "Добрый вечер!".
"Дорожное радио" стало первой частной радиостанцией в местном эфире. Далее радиостанция планирует охватить вещанием все федеральные автомобильные трассы региона.
Зона охвата нового передатчика включает в себя не только сам город, но и около 100 километров автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. " Дорожное радио" - это одна из наиболее успешных и востребованных станций в Алтайском крае, говорит Татьяна Борцова, коммерческий директор радиостанции в Барнауле. - В Барнауле радио имеет большую стабильную аудиторию и хороший коммерческий потенциал. "Дорожное радио" должно присутствовать во всех городах региона и ведем работу в этом направлении".
В настоящее время "Дорожное радио" можно услышать в Барнауле (88,3 FM), Белокурихе (106,9 FM), Алейске (104,0 FM).
Телефоны программы по заявкам в Барнауле: (3852) 684-710.
Телефоны рекламной службы в Барнауле: (3852) 229-516, 229-517.
Источник: myaltai.com
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