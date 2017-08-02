Досрочное голосование в Барнауле будет идти 11 дней

Досрочное голосование на выборах депутатов Барнаульской городской Думы будет проходить с 30 августа по 9 сентября, говорится в решении горизбиркома.
Проголосовать за партию и кандидата по округу раньше единого дня голосования смогут те, у кого не будет такой возможности 10 сентября по уважительной причине. В решении со ссылкой на федеральное законодательство говорится, что это отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные.
В рабочие дни участковые комиссии будут проводить досрочное голосование с 16 до 20 часов, в выходные дни — с 10 до 15 часов.
Чтобы проголосовать, нужно написать заявление на участке о причинах досрочного голосования и предоставить паспорт.
Еще весной глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила оптимизацию или вообще отмену механизма досрочного голосования как механизма фальсификаций. Однако пока эта норма остается действующей.
Открепительные удостоверения на выборах в Барнауле применяться не будут.
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