Досрочное голосование в Барнауле будет идти 11 дней

Проголосовать за партию и кандидата по округу раньше единого дня голосования смогут те, у кого не будет такой возможности 10 сентября по уважительной причине. В решении со ссылкой на федеральное законодательство говорится, что это отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные.

В рабочие дни участковые комиссии будут проводить досрочное голосование с 16 до 20 часов, в выходные дни — с 10 до 15 часов.

Чтобы проголосовать, нужно написать заявление на участке о причинах досрочного голосования и предоставить паспорт.

Еще весной глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила оптимизацию или вообще отмену механизма досрочного голосования как механизма фальсификаций. Однако пока эта норма остается действующей.

Открепительные удостоверения на выборах в Барнауле применяться не будут.