Достать чернил и плакать: синоптики прогнозируют на Алтае сильную метель и дождь

2503
Сегодня, 13:46.
Потребитель

На Алтай идет потепление: уже в ближайший четверг в крае температура воздуха будет около 0, а по югу — до +6 градусов. При этом синоптики предупреждают, что смена погоды принесет и сильные ветра. Водителям рукомендуют со второй половины 9 февраля по первую половину 10 февраля воздержаться от дальних поездок.
 

Оттепель.
Оттепель. Фото: Михаил Хаустов.

В середине недели на Алтай придет южный циклон, который сейчас смещается с южных районов Урала на север Западной Сибири. Циклон принесёт мощную волну тепла, что приведет к активному снеготаянию, падению снега и сосулек с крыш.

В ночь на 10 февраля, с прохождением двойной системы холодных фронтов, температура воздуха снова пойдёт на понижение. 

В связи с прохождением атмосферных фронтов и резкими колебаниями температуры воздуха во второй половине дня 9 и сутки 10 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия:  осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, гололедные явления, метель, сильный порывистый ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют отложить дальние поездки.

Но уже в выходные разбушевавшаяся погода успокоится. В крае будет без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до -23...-33С, днём ожидается -15...-23С.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...