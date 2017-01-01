Достать чернил и плакать: синоптики прогнозируют на Алтае сильную метель и дождь

На Алтай идет потепление: уже в ближайший четверг в крае температура воздуха будет около 0, а по югу — до +6 градусов. При этом синоптики предупреждают, что смена погоды принесет и сильные ветра. Водителям рукомендуют со второй половины 9 февраля по первую половину 10 февраля воздержаться от дальних поездок.
В середине недели на Алтай придет южный циклон, который сейчас смещается с южных районов Урала на север Западной Сибири. Циклон принесёт мощную волну тепла, что приведет к активному снеготаянию, падению снега и сосулек с крыш.
В ночь на 10 февраля, с прохождением двойной системы холодных фронтов, температура воздуха снова пойдёт на понижение.
В связи с прохождением атмосферных фронтов и резкими колебаниями температуры воздуха во второй половине дня 9 и сутки 10 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, гололедные явления, метель, сильный порывистый ветер.
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют отложить дальние поездки.
Но уже в выходные разбушевавшаяся погода успокоится. В крае будет без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до -23...-33С, днём ожидается -15...-23С.
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