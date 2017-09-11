Клиенты Банка Акцепт могут использовать прямой доступ к валютному рынку Московской Биржи

С сентября 2017 года клиенты банка также могут воспользоваться дополнительным инструментом осуществления биржевых торгов как совершение сделок "с расчетами завтра" (ТОМ), сокращенное от англ. tomorrow.

(TOM) – это отсроченная валютная сделка, расчеты по которой на Бирже происходят на следующий банковский день (завтра), в этом случае сделка на обмен валюты заключатся сегодня, а расчеты по заключенной сделке происходят в течение следующего дня.

Торговая сессия на TOM доступна для всех валютных пар и длится с 10.00 до 23.50 по московскому времени.

Совершение сделок на ТОМ может быть достаточно выгодно, так как в течение продленного времени торговой сессии часто наблюдаются сильные колебания курсов валют.

Более подробную информацию можно получить у главного специалиста сектора брокерского обслуживания Дробышевой Юлии по тел. (383) 219-17-07.